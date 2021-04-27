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Мировые цены на нефть растут на фоне улучшения прогноза спроса на этот год
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть растут на фоне улучшения прогноза спроса на этот год

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть растут на фоне улучшения прогноза спроса на 2021 год техническим комитетом ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 27 апреля.

Специалисты техкомитета 26 апреля повысили прогноз спроса на нефть в текущем году до шести миллионов баррелей в сутки. По мнению экспертов, избыток запасов нефти, который появился на мировом рынке в период пандемии, полностью будет ликвидирован до конца этого года.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил об улучшении перспектив нефтяного рынка. При этом технический комитет ОПЕК+ заявил, что сложная эпидемическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничивать повышение спроса на нефть.

Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent повышалась на 0,55 процента — до 66,01 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,57 процента. Их цена составляла 62,26 доллара за баррель.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае — июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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