Мировые цены на нефть растут на фоне улучшения прогноза спроса на этот год

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Мировые цены на нефть растут на фоне улучшения прогноза спроса на 2021 год техническим комитетом ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 27 апреля.

Специалисты техкомитета 26 апреля повысили прогноз спроса на нефть в текущем году до шести миллионов баррелей в сутки. По мнению экспертов, избыток запасов нефти, который появился на мировом рынке в период пандемии, полностью будет ликвидирован до конца этого года.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил об улучшении перспектив нефтяного рынка. При этом технический комитет ОПЕК+ заявил, что сложная эпидемическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничивать повышение спроса на нефть.

Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent повышалась на 0,55 процента — до 66,01 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,57 процента. Их цена составляла 62,26 доллара за баррель.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае — июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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