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Филиал стоматологической поликлиники №65 открыли на севере Москвы
Фото: pexels.com

Филиал стоматологической поликлиники №65 открыли на севере Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Родионовская улица, 10к2 Карта всех событий

Филиал стоматологической поликлиники №65 открыли в столичном районе Куркино в ответ на обращения местных жителей. Об этом в среду, 28 апреля, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По словам главного врача стоматологической поликлиники Тиграна Бостанджяна, врачи смогут принимать до 75 человек в смену, оказывая весь спектр стоматологической помощи по программе ОМС.

Уточняется, что учреждение будет работать на базе филиала №4 городской поликлиники №219. Лечиться здесь смогут как взрослые горожане, так и дети.

— Актуальность этого решения назрела давно, поскольку для 40 с лишним тысяч жителей Куркино ближайшая городская стоматологическая поликлиника находилась достаточно далеко и добираться до нее было не совсем удобно, — цитирует Тиграна Бостанджяна агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что более миллиона детских медкарт в Москве перевели в электронный вид.

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