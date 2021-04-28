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Медик перечислил самые частые причины для вызова скорой в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Медик перечислил самые частые причины для вызова скорой в Москве

Юлия Павлушова

Город

Жители столицы чаще всего обращаются в скорую помощь из-за проблем с кровообращением, заболеваний органов дыхания и травм. Об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов в среду, 28 апреля.

— Вообще у нас в систему заведено 62 повода для обращения, каждый повод имеет свою структуру опроса, на основании которых с применением искусственного интеллекта формирует окончательный повод для направления бригады скорой или неотложной медицинской помощи, — цитирует медика РИА Новости.

Ранее Николай Плавунов назвал симптомы, при которых нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

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