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Названы симптомы, при которых нужно незамедлительно вызвать скорую помощь
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Названы симптомы, при которых нужно незамедлительно вызвать скорую помощь

Анастасия Колоскова

Здоровье

Главный врач столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов перечислил симптомы, при появлении которых необходимо срочно вызвать скорую помощь.

По словам медика, к ним относятся боль в области груди, сильные боли в животе, резкое появление потливости или головокружения, а также другие состояния, которые пациент осознает как нехарактерные для него.

— Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь, — все это причины тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать, — цитирует Плавунова РИА Новости.

Ранее столичные врачи-инфекционисты перечислили симптомы укуса инфицированного клеща.

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