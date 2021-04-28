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Ученые назвали продукт, предотвращающий преждевременную смерть
Фото: pixabay.com/ru/

Ученые назвали продукт, предотвращающий преждевременную смерть

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из США подтвердили положительное влияние красного острого перца на продолжительность жизни.

Исследование установило, что употребление в пищу перца чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие и регулирует уровень глюкозы в крови. Это связано с капсаицином — соединением, которое придает перцу характерный вкус.

В эксперименте приняли участие более 550 тысяч человек из США, Италии, КНР и Ирана. У людей, которые регулярно включали этот продукт в рацион, ученые отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, а от онкологии — на 23 процента.

Отмечается, что для подтверждения результатов исследования потребуется дополнительная работа специалистов, пишет Express.

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