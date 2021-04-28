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Врач назвал причину эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
Фото: mos.ru /Официальный сайт мэра Москвы

Врач назвал причину эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах

Юлия Курганова

Здоровье

Причиной эпидемии дифтерии в столице в 1990-х годах стал отказ от вакцинации. Об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова московского департамента здравоохранения Николай Плавунов.

— У меня есть с чем сравнить эпидемию коронавируса, мне довелось принять участие в ликвидации эпидемии дифтерии в Москве, это 1993-1994 годы, но тогда было несравнимо меньше количество заболевших, зато было четкое понимание, какой возбудитель, какие особенности клиники и причины. А причина была только одна — массовый отказ от вакцинации, который начался в конце 80-х годов, прошло пять-шесть лет — и эпидемия дифтерии возникла, — сообщил медик.

Он отметил, что с эпидемией дифтерии удалось справиться довольно быстро, в течение двух лет, так как проводилась массовая вакцинация. Постепенно у населениясформировался коллективный иммунитет, который позволяет не распространяться заболеванию, и эпидемическая ситуация нормализовалась, передает РИА Новости.

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