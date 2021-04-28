Расписание электричек изменится на участке Москва — Клин во время майских праздников

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во время майских праздников изменится расписание движения пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) на участке Москва — Клин. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передает АГН Москва.

— С 1 по 3 и с 8 по 10 мая все электрички, в том числе скоростные «Ласточки», на участке Москва — Клин будут ходить по расписанию выходных дней, — уточняют в ведомстве.

В период с 4 по 7 мая график движения поездов остается прежним — они будут курсировать по расписанию рабочих дней.

Напоминаем, что ознакомиться с действующим расписанием вы можете на сайте перевозчика или в специализированных приложениях, устанавливаемых для IOS и Android.

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