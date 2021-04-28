«Нужно разгружать»: Медведев заявил, что чиновников стоит перевезти из Москвы

Фото: Администрация президента РФ

Москву необходимо «разгрузить» от чиновников, при этом оценивая адекватность и своевременность затрат на эти цели. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля.

— Если говорить о массированном перетоке чиновников из центра Москвы, то я до сих пор считаю, что Москву нужно разгружать. Но если говорить о переезде госслужащих, то тут нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги, — рассказал зампред ведомства.

Власти страны часто предпочитают выделить деньги на социальные программы или медицину, а не на переезд госслужащих. Однако могут настать времена, когда можно будет решить и эту задачу, выразил уверенность бывший президент страны.

Процессы децентрализации власти в России продолжатся, ведь опыт показывает, что структурам власти удобно взаимодействовать друг с другом, когда они находятся близко, заявил Медведев в эфире VKLive.

Ранее экс-президент рассказал о своем отношении к оппозиции.

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