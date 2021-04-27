Хуснуллин предложил сократить количество регионов в России

Фото: government.ru / сайт правительства России

Число регионов в России следует сократить. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин во вторник, 27 апреля.

— Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно, — рассказал чиновник.

Так, например, вице-премьер предложил объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем. Кроме того, Хуснуллин высказался о необходимости регулировать налоги на недвижимость в рамках одной агломерации или округа. Чиновник пообещал вернуться к этому вопросу после выборов в сентябре этого года.

Концентрацию, по словам Хуснуллина, необходимо делать на точках роста, а иначе многие губернаторы просто тратят время на встречах с президентом и самим вице-премьером, приводит слова чиновника РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что меры поддержки предоставят бизнесу в отдаленных территориях Подмосковья.

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