Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Хуснуллин предложил сократить количество регионов в России
Фото: government.ru / сайт правительства России 

Хуснуллин предложил сократить количество регионов в России

Иван Юминов

Общество

Число регионов в России следует сократить. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин во вторник, 27 апреля.

— Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно, — рассказал чиновник.

Так, например, вице-премьер предложил объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем. Кроме того, Хуснуллин высказался о необходимости регулировать налоги на недвижимость в рамках одной агломерации или округа. Чиновник пообещал вернуться к этому вопросу после выборов в сентябре этого года.

Концентрацию, по словам Хуснуллина, необходимо делать на точках роста, а иначе многие губернаторы просто тратят время на встречах с президентом и самим вице-премьером, приводит слова чиновника РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что меры поддержки предоставят бизнесу в отдаленных территориях Подмосковья.

Читайте также: Хуснуллин оценил возможность продления трассы М12 до Екатеринбурга к 2024 году

Марат Хуснуллинпредложениероссийские регионы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в