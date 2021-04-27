Меры поддержки предоставят бизнесу в отдаленных территориях Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям региона рассказал о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, реализующих свою деятельность на отдаленных территориях.

Как подчеркнул глава области, в программу вошли десять таких территорий. Речь идет о районах, в которых особенно развито сельское хозяйство. Бизнесмены из этих уголков имеют право на налоговые преференции и символические цены на землю.

Андрей Воробьев также распорядился, чтобы инвестиционный блок взял на контроль ситуацию с дефицитом кадров. По мнению губернатора, для того чтобы экономика развивалась, региону нужны специалисты. Каждый год в Московской области создают порядка 60 тысяч новых рабочих мест, при этом во многих сферах деятельности наблюдается нехватка кадров.

— Складывается парадоксальная ситуация: есть много отраслей, где наблюдается нехватка рук, а на бирже труда при этом стоят 93 тысячи человек, — пояснил Андрей Воробьев.

Он также уточнил, что на начало года эта цифра составляла 134 тысячи граждан, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Помимо этого, глава региона напомнил, что область оказалась среди лидеров в стране по производству хлеба, сыра и овощей.

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