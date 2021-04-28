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Москвичам рассказали, как в майские праздники можно сдать на водительские права
Фото: mos.ru

Москвичам рассказали, как в майские праздники можно сдать на водительские права

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Регистрационно-экзаменационные подразделения столичной Госавтоинспекции будут работать в майские праздники. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили на сайте ГУ МВД Росси по Москве.

На портале МВД России по Москве представлен перечень того, какие отделения будут работать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Все они будут работать с 08:00 до 20:00 с часовым перерывом на обед.

Также на сайте МВД Росси по Москве указан график работы ряда отделений, которые расположены в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ). Они находятся по адресам Пресненская набережная, дом 2, Новоясеневский проспект, дом 1, улица Кировоградская, дом 13А, Щелковское шоссе, дом 75, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, Ленинградское шоссе, д.16 А, строение 8. Они будут открыты 2, 3, 8 и 10 мая с 10:00 до 22:00 с часовым перерывом на обед.

С 4 по 7 мая регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать по обычному графику.

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