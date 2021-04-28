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Назван средний чек в алкомаркетах России с начала года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Назван средний чек в алкомаркетах России с начала года

Юлия Евграфова

Общество

За первый квартал текущего года средний чек в алкогольных магазинах по России составил 452 рубля, по Москве – 492 рубля. Данные аналитики по безналичному расчету «Вечерней Москве» предоставил оператор фискальных данных ООО «Такском». Всего специалистами было проанализировано 28 млрд кассовых чеков по всей стране.

— Средний чек на алкоголь по России за январь-март 2021 года упал на 5%, продажи упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По отношению к февралю 2021 года в марте продажи выросли на 7%. По отношению к январю этого года в марте 2021 года продажи выросли на 1%. Средний чек в алкомаркетах по Москве c января по март 2021 года вырос на 3%, продажи выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По отношению к февралю 2021 года в марте продажи выросли на 3%. По отношению к январю 2021 года в марте продажи остались на том же уровне, — указано в документе.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, можно ли похудеть с помощью алкоголя. По словам специалиста, этот вид диеты точно не подходит россиянам, у которых есть проблемы с печенью, заболевания нервной системы и генетическая склонность к алкоголизму.

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