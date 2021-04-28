Бизнесмен из России предложил Трампу создать собственные интернет-платформы

Фото: Whitehouse

Письмо бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с предложением справиться с диктатом корпорации Google вместе направил учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. В своем обращении русский бизнесмен предлагает создать собственные платформы мирового уровня. Об этом сам предприниматель сообщил во время пресс-конференции 28 апреля.

По словам Константина Малофеева, глобальная корпорация проявила цензуру в отношении бывшего американского лидера во время его президентской кампании. Этому же подвергся и российский телеканал из-за того, что он отстаивал традиционные ценности, подчеркнул спикер.

— Я верю, что единственным способом противостояния цензуре является создание собственных интернет-платформ общими усилиями, а не поодиночке, — заявил Константин Малофеев.

Для этого он предложил Дональду Трампу создать собственную платформу в России и на территории других стран. В своем обращении бизнесмен также сообщил о победе телеканала в суде над корпорацией Google, отмечает «Царьград».

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