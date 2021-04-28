Почти 40 процентов россиян думают, что скорая в пандемию стала работать лучше

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Согласно данным опроса ВЦИОМ, 39 процентов респондентов считают, что государственная скорая помощь стала работать лучше, 25 процентов ответили, что ситуация не изменилась, а 16 процентов уверены — скорая стала работать хуже.

Как утверждает ВЦИОМ, 32 процента опрошенных похвалили медиков скорой помощи за оперативность в ответах на вызовы, 9 процентов подметили внимательность и ответственность работников. Еще 11 процентов думают, что во время пандемии увеличилась нагрузка и врачи работают, не жалея себя и сил.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 23 апреля среди 1600 россиян старше 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью. Подобный выбор респондентов считается точным, так как вариант ошибки с вероятностью в 95 процентов не превышает 2,5 процента. Смещение в данные опроса также могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, сообщает сайт центра.

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