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Хлеб из подмосковного Королева стал лучшим в России
Фото: pixabay.com

Хлеб из подмосковного Королева стал лучшим в России

Елена Фролова

Общество

Гран-при XII Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 2021» присудили хлебокомбинату из подмосковного Королева. Такую информацию предоставили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Предприятие занимается производством ржано-пшеничного формового и подового хлебов, батонов, сдобы, слоек и кондитерских изделий.

— Хлебокомбинат из Королева получил награду за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество изделий, — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, уточняется, что за отдельные виды продукции предприятие выиграло Большой Кубок, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Так, данной наградой были отмечены «Колосок», деревенский хлеб и ягодный кулич.

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наградахлебМосковская область
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