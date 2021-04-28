Хлеб из подмосковного Королева стал лучшим в России

Фото: pixabay.com

Гран-при XII Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 2021» присудили хлебокомбинату из подмосковного Королева. Такую информацию предоставили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Предприятие занимается производством ржано-пшеничного формового и подового хлебов, батонов, сдобы, слоек и кондитерских изделий.

— Хлебокомбинат из Королева получил награду за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество изделий, — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, уточняется, что за отдельные виды продукции предприятие выиграло Большой Кубок, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Так, данной наградой были отмечены «Колосок», деревенский хлеб и ягодный кулич.

Читайте также: Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественный хлеб