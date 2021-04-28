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Москвичам напомнили о работе парковок на майских праздниках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам напомнили о работе парковок на майских праздниках

Кирилл Николаев

Город

В период майских праздников парковки на всех улицах столицы будут бесплатными. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что 1, 3, 9 и 10 мая припарковать машины бесплатно можно будет на всех улицах Москвы. Парковки будут работать в обычном платном режиме 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая. При этом 2 мая парковка будет платной только на улицах с повышенным тарифом (380 рублей в час днем и 200 — ночью).

Москвичам напомнили о работе парковок на майских праздникахФото: Telegram / Дептранс

Ранее Дептранс Москвы рассказал об удобстве корпоративного парковочного счета.

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Москвапарковкамайские праздники
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