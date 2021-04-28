Танец Хопкинса и Хайек после победы на «Оскаре» набрал миллионы просмотров
Голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала в своем аккаунте танец с коллегой Энтони Хопкинсом. Менее суток понадобилось, чтобы ролик набрал 3,6 миллиона просмотров в Instagram.
В подписи к ролику значится, что Хопкинс таким образом решил отметить второй «Оскар», который он получил в номинации «Лучший актер года». Они сделали плавную волну руками и телом, после чего обнялись.
«Спасибо, королева, за любовь и смех. Незабываемый прекрасный день», написал Хопкинс в комментариях к ролику.
Актера поздравили коллеги Антонио Бандерас, Зои Солдана, Фрида Пинто и другие.
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