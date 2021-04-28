«Не шашлычная»: синоптик рассказал о погоде на майские праздники

DSC_7309.jpg / Фото: Pelagiya Zamyatina

Первые дни мая столбики термометров будут показывать температуры ниже многолетних норм. Выше плюс 10–15 градусов днем, скорее всего, не будет. Этим предварительным прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Прогнозы на майские у меня не очень хорошие. Большая часть Европейской территории России будет находиться в зоне аномального холода в предстоящие праздники. С температурными показателями на несколько градусов ниже многолетних норм. Единственное есть надежда, что в канун Дня Победы, на рубеже 7–8 мая, ситуация возможно начнет стабилизироваться и потеплеет до нормы. А так большую часть майских будут достаточно низкие температуры. Плюс 2–7 градусов ночью, днем 9–14, максимум 10–15. И не без осадков, так что «погода не шашлычная», как в народе говорят, — заключил синоптик.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также назвал самый холодный день в последнюю неделю апреля.

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