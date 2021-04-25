Мокрый снег и гололедица: синоптик назвал самый холодный день недели в конце апреля

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Последняя неделя апреля будет аномально холодной и с осадками. Причем самый непогожий и пасмурный день жителей столицы и Подмосковья ожидает во вторник, 27 апреля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Всю неделю сохранится вероятность осадков, причем в такой смешанной фазе. По-прежнему еще возможен мокрый снег и дождь, особенно я жду его в ночь на вторник и в утренние часы. Соответственно велика вероятность слабой гололедицы. Вторник станет самым холодным днем на будущей неделе. В этот день ожидается до 15–20 мм осадков, — уточнил метеоролог.

Как дополнил специалист, если 27 апреля действительно выпадет ожидаемое количество осадков, то мы можем побить новый рекорд. Сейчас апрель 2021 занимает второе место по этим показателям в сравнении с 1970 годом. Тогда за второй месяц весны выпало 104 мм осадков. Кстати, с начала апреля в Москве уже выпало порядка 200 процентов от месячной нормы.

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