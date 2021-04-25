Порядка 200 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала апреля в Москве выпало около 200 процентов от месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 25 апреля.

— По сути у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200 процентов месячного объема влаги. За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200 процентов, — рассказал синоптик.

За минувшие сутки в городе выпало 15 миллиметров осадков — это 34 процента месячной нормы, приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ранее сообщалось, что апрель в Москве может стать одним из самых дождливых за последние 50 лет.

Читайте также: Гидрометцентр сообщил о заморозках в Москве и Подмосковье с 26 апреля