Порядка 200 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля
С начала апреля в Москве выпало около 200 процентов от месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 25 апреля.
— По сути у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200 процентов месячного объема влаги. За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200 процентов, — рассказал синоптик.
За минувшие сутки в городе выпало 15 миллиметров осадков — это 34 процента месячной нормы, приводит слова Тишковца РИА Новости.
Ранее сообщалось, что апрель в Москве может стать одним из самых дождливых за последние 50 лет.
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