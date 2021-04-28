Президент Молдавии объявила о роспуске парламента

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Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент, досрочные выборы пройдут 11 июля. Об этом стало известно в среду, 28 апреля.

В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд, чтобы подтвердить свое право распустить парламент и инициировать выборы, так как депутаты дважды за три месяца не смогли сформировать правительство, отмечает РИА Новости.

Ранее Санду призвала граждан готовиться к протестам для отстаивания прав на выборы.

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