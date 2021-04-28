Москвичке вернули около 138 тысяч рублей за несостоявшийся из-за пандемии COVID-19 тур

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Жительница столицы через суд вернула почти 138 тысяч рублей за несостоявшийся из-за пандемии коронавирусной инфекции тур в Будапешт. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Женщина взяла тур на двух человек на апрель 2020 года. Стоимость услуг составила 137 995 рублей. Путевка была оплачена в полном объеме, но из-за пандемии женщина отказалась от исполнения договора и сообщила об этом туристической компании, потребовав вернуть деньги.

В ответ турфирма предложила москвичке изменить договор туристического обслуживания, оформив ваучер на туристические услуги в будущем до 20 декабря 2021 года. Женщина обратилась в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве. Специалисты ведомства оказали ей помощь. В результате Чертановский районный суд Москвы вынес решение о расторжении договора с турфирмой. Таким образом, деньги вернулись москвичке.

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