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Трое петербуржцев предстанут перед судом за мошенничество
Фото: СК РФ

Трое петербуржцев предстанут перед судом за мошенничество

Кирилл Николаев

Происшествия

Трое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом за хищение более 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, с 2013 по 2015 год обвиняемые вывели из бюджета города более 400,9 миллиона рублей при исполнении девяти государственных строительных контрактов. Также двое из них украли денежные средства из бюджета Российской Федерации в размере более 38 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на реконструкцию музея в Омске, а также денежные средства из бюджета Тамбовской области в размере свыше 20 миллионов рублей при реконструкции концертного зала.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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уголовное делоГСУ СК РФмошенничество
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