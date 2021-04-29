Астрологи назвали шесть знаков зодиака, у которых самая сложная судьба

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Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в жизни приходится гораздо сложнее, чем другим.

Первыми в этом списке стоят Весы. Внешне они почти всегда веселы и радостны, многим окружающим кажется, что они оседлали удачу и теперь усердно трудятся над реализацией возможностей, которые им посылают звезды. Но если приглядеться, то можно увидеть неуверенного в себе человека, который вместо того, чтобы добиваться желаемого, тратит много сил на поиски одобрения со стороны других. Именно эта неуверенность часто не дает Весам полностью реализоваться.

Затем идут Рыбы. Они с детства втемяшивают себе в голову, что счастье непременно наступит. Это хорошая мысль, но только вот вместо того, чтобы это счастье почувствовать, Рыбы ждут его. И в этом ожидании может пройти вся жизнь. Иногда стоит хорошо посмотреть по сторонам, чтобы увидеть радость жизни, которая окружает любого человека.

Скорпионы считают, что счастья можно достичь исключительно тяжелым трудом. Поэтому их жизнь может превратиться в бесконечную битву, где в погоне за мечтой они рискуют это самое счастье не заметить. Поэтому Скорпионам рекомендуется избавиться от синдрома отличника и перестать недооценивать себя.

Близнецы часто бывают противоречивы и непостоянны в своих увлечениях. Именно эти качества могут стать препятствием на их пути к достижению цели. Они не могут надолго сконцентрироваться на чем-то одном и редко доводят дело до конца. Если они научатся усидчивости, то смогут перевернуть мир.

Овны часто раздувают из мухи слона, во всем видят проблемы, конфликты и сложности, чем сильно портят себе жизнь. Но жить в атмосфере покоя и гармонии представители этого знака не способны, поэтому в их жизни всегда будут беды, нищета и расставания, передает Пятый канал.

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