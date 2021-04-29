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Эксперт объяснил, почему опасно оплачивать кредиты через банкомат
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, почему опасно оплачивать кредиты через банкомат

Юлия Курганова

Общество

Ошибки при оплате кредитов через банкомат нетипичны, но возможны, также всегда есть риск лишиться средств из-за мошенников. Поэтому любой платеж необходимо подтвердить максимальным количеством платежных документов. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Он напомнил, что любой перевод может поступить в банк в течение трех рабочих дней, поэтому нужно гасить кредиты заранее, не дожидаясь последнего момента.

— В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели-копировальные устройства для карт. Процедура зачисления средств через банкомат обычно занимает несколько минут, но ошибки в технике могут возникать, ведь нет на 100 процентов надежных систем и устройств, — отметил он.

Эксперт добавил, что клиент может забыть о комиссиях, которые взимают за перевод сторонние банки, поэтому сумма, поступившая по кредиту в банк-заемщик, может оказаться меньше необходимой. В этом случае следует проверять данные платежа и не забывать о подтверждающем чеке, передает агентство «Прайм».

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