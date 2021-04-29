Терапевт объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья

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Холодный пот при повышенной температуре говорит о необходимости обратиться к врачу. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она отметила, что потливость может означать две вещи: интоксикацию или внутренний перегрев. Пот бывает холодным или горячим, и каждое из этих состояний означает свое.

— Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть, — сообщила терапевт в беседе со «Звездой».

Врач объяснила, что выделение большого количества холодного пота говорит о гипергидрозе. Это указывает на активную стадию вирусной атаки на организм. В этом случае также необходимо обращаться к специалисту за помощью.

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