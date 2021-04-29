Названо количество яиц, которое можно съесть на Пасху

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На Пасху можно съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью, но в неделю нужно употреблять не более 4 яиц. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

— Во всех международных рекомендациях по питанию яйца являются необходимой частью здорового рациона. На сегодняшний день исследования показали, что употребление 1-2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю, — сказала она.

Специалист отметила, что если человек позволит себе употребить на Пасху 2-3 яйца, то ничего страшного не случится, но при регулярном злоупотреблении этим продуктом может быть избыток калорий.

При этом эксперт сообщила, что яйцо является одним из самых полезных продуктов, в нем содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы.

Провоторова предупредила, что нельзя есть яйца тем, у кого есть аллергия на белок или желток, также рекомендуется ограничить их потребление при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, передает РИА Новости.

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