Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названо количество яиц, которое можно съесть на Пасху
Фото: pixabay.com

Названо количество яиц, которое можно съесть на Пасху

Юлия Курганова

Здоровье

На Пасху можно съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью, но в неделю нужно употреблять не более 4 яиц. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

— Во всех международных рекомендациях по питанию яйца являются необходимой частью здорового рациона. На сегодняшний день исследования показали, что употребление 1-2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю, — сказала она.

Специалист отметила, что если человек позволит себе употребить на Пасху 2-3 яйца, то ничего страшного не случится, но при регулярном злоупотреблении этим продуктом может быть избыток калорий.

При этом эксперт сообщила, что яйцо является одним из самых полезных продуктов, в нем содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы.

Провоторова предупредила, что нельзя есть яйца тем, у кого есть аллергия на белок или желток, также рекомендуется ограничить их потребление при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, передает РИА Новости.

Читайте также: Традиции, история и советы диетолога: что нужно знать о куличах

яйцаопасность для здоровьяПасха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте