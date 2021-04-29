«Природа отдохнула»: дочь Волочковой затравили после выступления в шоу матери

Фото: instagram.com/ariadna_volochkova/

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна столкнулась с нападками хейтеров после выступления на шоу своей мамы, где 15-летняя наследница исполнила композицию на французском языке в образе клоуна. Пользователи в Instagram раскритиковали внешность и вокальные данные девушки.

— Тебе и грим клоуна не нужен. На тебе природа отдохнула. Мать-то в молодости красивая была, — привела в Stories пример оскорблений Ариадна.

Она поблагодарила своих поклонников, которые поддержали ее в этой неприятной ситуации.

— Хочу адресовать эту историю тем, кто написал мне очень много хороших слов, добрых. И я безумно рада, что есть люди понимающие, люди с сердцем, с душой. Просто спасибо вам, что вы есть! Я очень-очень сильно вас ценю! — сказала дочь Волочковой.

Напомним, Ариадна родилась у балерины от бизнесмена Игоря Вдовина. Уже два года она живет отдельно от матери с отцом и мачехой. Периодически Волочкова проводит время со своей единственной дочерью и поддерживает ее в творческих начинаниях.

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