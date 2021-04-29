Врач перечислил проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть на пикнике

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Заместитель главного врача столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петр Давыдов рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми чаще всего можно столкнуться во время отдыха на природе.

— Если мы говорим про весеннее время, то на природе, на пикнике нужно остерегаться бытовых проблем. Это повреждение кожных покровов, травмы разной степени, вплоть до тяжелых, ожоги, особенно связанные с приготовлением шашлыков, ожоги от разжигающих жидкостей, от открытого пламени, кипятка и так далее, — цитирует медика РИА Новости.

Врач обратил внимание: во время розжига необходимо следить, чтобы рядом не оказались дети, так как это чревато опасными ожогами. По его словам, во время игр они могут опрокинуть мангал или прикоснуться к горячей поверхности, а также влить воспламеняющуюся жидкость в огонь.

Давыдов отметил, что во время отдыха на природе нередко происходят порезы острыми бытовыми предметами, битым стеклом или кусками арматуры, которые могут находиться на земле.

Врач предупредил об опасности столкновения с линией электропередачи при запуске воздушных змеев либо же использовании слишком длинной удочки во время рыбалки.

— Если мы говорим про жаркое время года, то нужно не забывать о проблемах, связанных с воздействием высоких температур, с перегревом, тепловым ударом. Обязательно нужно соблюдать водно-питьевой режим, то есть пить тогда, когда появились малейшие признаки жажды. Избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, длительного контакта с сильно освещенной жаркой местностью, — рассказал медик.

Он уточнил, что при появлении отеков, судорог либо при изменении сознания следует незамедлительно покинуть место солнечной активности и обратиться к врачу, так как тепловой удар может нанести непоправимые последствия для здоровья человека.

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