Священник напомнил, какую еду можно освящать на Пасху

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Протоиерей Павел Великанов, настоятель столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, рассказал, какие продукты можно освящать на Пасху, и напомнил, для чего это нужно делать.

— Можно освящать все те продукты, которые участвуют в пасхальной трапезе. Но вопрос: чего мы ждем? Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу. Воскресший Христос дал нам один четкий критерий: «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», — цитирует протоиерея РИА Новости.

По его словам, в Греции принято есть на Пасху запеченного барашка. Эта традиция берет начало еще со времен Ветхого Завета. Священник уточнил, что молитвы, связанные с освящением пасхальной трапезы, включают и молитву на освящение мяса.

Однако, как добавил богослов Стефан Домусчи, мясную продукцию следует освящать во дворе храма, а не в его стенах.

— Есть церковная традиция не заносить в храм мясо. Дело не в том, что мясо может что-то осквернить, но раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить — чтобы никого не смущать и не расстраивать, — уточнил богослов.

Напомним, в 2021 году православные будут отмечать Пасху 2 мая.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек посетят храмы Москвы на Пасху.

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