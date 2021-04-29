Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Священник напомнил, какую еду можно освящать на Пасху
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Священник напомнил, какую еду можно освящать на Пасху

Анастасия Колоскова

Общество

Протоиерей Павел Великанов, настоятель столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, рассказал, какие продукты можно освящать на Пасху, и напомнил, для чего это нужно делать.

— Можно освящать все те продукты, которые участвуют в пасхальной трапезе. Но вопрос: чего мы ждем? Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу. Воскресший Христос дал нам один четкий критерий: «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», — цитирует протоиерея РИА Новости.

По его словам, в Греции принято есть на Пасху запеченного барашка. Эта традиция берет начало еще со времен Ветхого Завета. Священник уточнил, что молитвы, связанные с освящением пасхальной трапезы, включают и молитву на освящение мяса.

Однако, как добавил богослов Стефан Домусчи, мясную продукцию следует освящать во дворе храма, а не в его стенах.

— Есть церковная традиция не заносить в храм мясо. Дело не в том, что мясо может что-то осквернить, но раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить — чтобы никого не смущать и не расстраивать, — уточнил богослов.

Напомним, в 2021 году православные будут отмечать Пасху 2 мая.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек посетят храмы Москвы на Пасху.

Читайте также: Священнослужитель объяснил, почему пасхальный кулич сладкий, круглый и высокий

ЕдасвященникПасха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте