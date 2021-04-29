Мошенники похитили у столичной пенсионерки 50 тысяч рублей, обещая помочь ее дочери

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Россия, Москва, Новинский бульвар, 18с1 Карта всех событий

В центре столицы неизвестные похитили деньги у пенсионерки под предлогом помощи ее дочери. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером 27 апреля злоумышленники позвонили пожилой москвичке, проживающей на Новинском бульваре, дом 18. Они заявили, что ее дочь попала в серьезное ДТП, а для «решения вопроса» нужны деньги. Взволнованная женщина поверила мошенникам и передала приехавшему «курьеру» 50 тысяч рублей. После чего преступники престали выходить на связь. Услышав эту историю, дочь потерпевшей написала заявление в полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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