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ФСБ задержала 16 сторонников украинского радикального сообщества «М.К.У»
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ задержала 16 сторонников украинского радикального сообщества «М.К.У»

Виктория Родимкина

Происшествия

В девяти городах России прошли задержания сторонников украинской радикальной группировки «М.К.У». Всего было задержано 16 человек, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в четверг, 29 апреля.

По данным службы, глава организации, украинец Егор Краснов, координировал ее деятельность на территории России. Он занимался вовлечением новых участников. Краснов предлагал им наносить на здания экстремистские надписи, избивать бездомных, нападать на правоохранителей.

— В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущине Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У», — говорится в сообщении.

ФСБ отметила, что задержанные причастны к пропаганде экстремизма, подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Во время обысков у них нашли холодное оружие, данные о планируемых преступных операциях, видеозаписи о проведении запрещенных акций, сообщает РИА Новости.

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