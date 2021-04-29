Диетолог предложила «здоровый» рецепт кулича

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Диетолог Маргарита Макуха предложила рецепт «здорового» кулича, заменив привычные ингредиенты более полезными аналогами.

По словам специалиста, традиционный рецепт включает белую муку высшего сорта, у которой удалена оболочка зерна со всеми полезными микроэлементами и витаминами. Оставшиеся в ядре зерна глютен и глюковина содержат «пустые» калории, не приносящие пользу организму.

Кроме того, врач посоветовала исключить из рецепта кулича большое количество сахара, который вредит фигуре и выводит из организма кальций и витамины группы B, а также коровье молоко, так как многие люди плохо переносят содержащуюся в нем лактозу.

Для приготовления полезного пасхального кулича понадобятся стакан миндальной муки, два яйца, два банана, пятая часть стакана изюма или орехов, одна столовая ложка сиропа топинамбура или половина столовой ложки сахара. Любителям специй можно добавить в изделие корицу или молотый имбирь.

Как отметила Маргарита Макуха, вначале нужно взбить бананы в пюре. Затем отделенные желтки яйца следует смешать с сиропом или с сахаром и соединить с бананами. После этого аккуратно добавить взбитые отдельно белки и перемешать. Потом нужно ввести в массу муку и, перемешав, добавить изюм или орехи.

Получившееся тесто нужно поместить в форму для выпекания кулича и поставить в духовку, предварительно разогрев ее до 170 градусов. Время запекания составляет 20–25 минут.

Для украшения кулича можно приготовить также полезный крем, для чего нужно взять несколько фиников, треть стакана кешью и четверть стакана растительного молока или воды.

Вначале орехи и финики следует замочить, а затем блендером взбить все ингредиенты до однородной массы, сообщает РИА Новости.

Ранее было названо количество яиц, которое можно съесть на Пасху.

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