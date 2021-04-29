Выпуск 3D-изделий для стоматологии нарастили на 30 процентов в технополисе «Москва»

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Выпуск 3D изделий для стоматологии нарастили на 30 процентов особой экономической зоне «Технополис «Москва». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Теперь предприятие «Аддитивный инжиниринг» будет выпускать более 15 тысяч изделий в месяц.

— Компания печатает порядка 200 тысяч различных изделий в год. Расширив производство — новый принтер для 3D-печати станет уже 15 машиной в парке его оборудования — предприятие увеличит выпуск продукции для стоматологических клиник столицы, — пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Уточняется, что новый 3D-принтер позволяет выпускать качественные изделия с высокой скоростью. В частности, 3D-печать помогает производить медицинские приборы сложной геометрии.

По словам Александра Прохорова, инвестиции компании в производство 3D-изделий составят 100 миллионов рублей до 2029 года, пишет ТАСС.

— В острый период пандемии предприятие оперативно наладило изготовление клапанов для аппаратов ИВЛ, напечатанных на 3D-принтере. Компания планомерно расширяет свое производство и уже в ближайшие 10 лет планирует занять почти пять процентов российского рынка аддитивных технологий, — отметил генеральный директор особой экономической зоне «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Ранее прибор для экстренной медицины разработали в технополисе «Москва».

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