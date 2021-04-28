Прибор для экстренной медицины разработали в технополисе «Москва»

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В особой экономической зоне «Технополис «Москва» разработали новое устройство для экстренной медицины. Об этом рассказали в пресс-службе технополиса со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Устройства для помощи врачам при реанимационных мероприятиях запустила производство компания «Медплант».

— Инновационная разработка резидента особой экономической зоны может быть использована при оказании первой помощи, выполнении реанимационных мероприятий на месте происшествия, в ходе эвакуации или в стационарах. Прибор также может быть задействован в симуляционных учебных центрах. Новое решение пополнило линейку средств экстренной медицины московского производителя, — отметила Прохорова.

Уточняется, что разработанный механизм используется при проведении непрямого массажа сердца. Устройство задает ритм и определяет глубину компрессии грудной клетки пострадавшего.

По словам Прохоровой, в 2020 году в технополисе объем выпуска пульсоксиметров составил более пяти тысяч. Кроме того, было выпущено более двух тысяч шприцевых дозаторов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч москвичей с начала пандемии.

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