Бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч москвичей с начала пандемии

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч московских пациентов с COVID-19 с начала пандемии. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что более 200 тысяч человек были доставлены за этот период в КТ и лабораторные центры.

По его словам, ни один житель Москвы не остался без поддержки во время пандемии, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Маломобильные москвичи смогут заряжать смартфоны в общественном транспорте