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Бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч москвичей с начала пандемии
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч москвичей с начала пандемии

Полина Долганова

Здоровье

Бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч московских пациентов с COVID-19 с начала пандемии. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что более 200 тысяч человек были доставлены за этот период в КТ и лабораторные центры.

По его словам, ни один житель Москвы не остался без поддержки во время пандемии, сообщает РИА Новости.

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