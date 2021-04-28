Бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч москвичей с начала пандемии
Бригады скорой помощи госпитализировали около 250 тысяч московских пациентов с COVID-19 с начала пандемии. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что более 200 тысяч человек были доставлены за этот период в КТ и лабораторные центры.
По его словам, ни один житель Москвы не остался без поддержки во время пандемии, сообщает РИА Новости.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Маломобильные москвичи смогут заряжать смартфоны в общественном транспорте