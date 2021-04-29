Юрист объяснил, за что дачников могут оштрафовать

Фото: pexels.com/Skitterphoto

Юрист Василий Воробьев рассказал, за что российским дачникам могут выписать штрафы.

— Например, одним из пунктов, по которому человек может быть привлечен к административной ответственности, является нарушение правил перевозки грузов. То есть если он не будет соблюдать нормы габаритов и обозначений выпирающих габаритных грузов на своем авто, — объяснил адвокат.

За это ему могут выписать предупреждение или вменить штраф в размере до 500 рублей по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». Кроме того, недобросовестные заводчики могут оставлять своих питомцев в закрытых и душных машинах, пока они покупают продукты в магазине перед поездкой на дачу. Как подчеркнул эксперт, данные условия создают угрозу жизни животных, отмечает «Москва 24».

— Если это приведет к тяжким последствиям, увечьям или смерти, то собственник автомобиля может быть привлечен к уголовной ответственности вплоть до штрафа в 80 тысяч рублей, который может быть назначен судом по статье Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными», — объяснил Василий Воробьев.

Вместе с тем те, кто любят выезжать на отдых в лес и устраивают там пикники, также могут оказаться нарушителями. По словам юриста, есть люди, не использующие специальные мангалы и не соблюдающие расстояние, которое позволяет не наносить вреда живой природе. Так, за нарушение правил пожарной безопасности отдыхающих могут привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Тем временем стало известно, что во время предстоящих майских праздников сотрудники подмосковного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будут проводить профилактические рейды. Согласно новым правилам, людям, которые будут разводить костры слишком близко к дому, могут выписать штраф.

Правила для дачников вступили в силу с начала 2021 года. Особенно актуальными они стали накануне длинных майских праздников. Так, россиянам запрещено сжигать мусор или какие-либо материалы на своем дачном участке, а также устраивать свалки горючих отходов. С 1 мая в силу вступает особый противопожарный режим. Как рассказал первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, новые правила пожарной безопасности по своей сути запрещают открытый огонь на всех садовых и дачных участках, отмечает телеканал 360.

— Чтобы приготовить шашлык без нарушений правил пожарной безопасности, нужно оборудовать специальное место для мангала. Оно должно быть расположено не ближе пяти метров от построек, — объяснил Никита Чаплин.

Кроме того, если речь идет об открытом огне, то его можно разводить на расстоянии не менее 50 метров до ближайшего строения.

Читайте также: Стала известна средняя стоимость шашлыка в подмосковных магазинах