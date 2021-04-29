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Звезда «Великолепного века» рассказала о возможном продолжении сериала
Фото: Instagram

Звезда «Великолепного века» рассказала о возможном продолжении сериала

Евгения Владимирова

Звезды

Актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем в сериале «Великолепный век», рассказала о возможном продолжении сериала.

По словам актрисы, пока ей ничего неизвестно о продолжении сериала.

— Я никогда об этом не слышала. Может быть, что-то совершенно новое, потому что в нашем сериале рассказывается о Хюррем и Сулеймане. В конце концов они оба умерли. Так что если и будет продолжение, то уже не о них, — рассказала актриса в интервью изданию Peopletalk.ru.

Напомним, что сама Мерьем Узерли недавно побывала в России. Она приезжала на 43-й Московский международный кинофестиваль, в рамках которого была представлена драма режиссера Эйлем Кафтан «Улей» с участием актрисы.

Ранее звезда «Великолепного века» показала фото новорожденной дочери.

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сериалактриса«Великолепный век»
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