Юрист рассказал, кому чаще всего отказывают в ипотеке

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Член Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский перечислил категории граждан, которым будет непросто получить одобрение ипотеки в условиях пандемии.

Так, к ним относятся те, кому менее 21 года, так как в этом возрасте люди чаще всего получают статус безработного, а также граждане, которым на момент выплаты ипотеки исполнится более 65 лет.

К третьей группе риска относятся работники, занятые в отраслях, которые больше остальных пострадали из-за пандемии коронавируса. Например, туризма, ресторанного бизнеса, индустрии красоты, а также самозанятые граждане и частные предприниматели, уточнил юрист.

Кроме того, сложности при оформлении ипотеки могут возникнуть у заемщиков, которые испортили себе кредитную историю в прошлом, а также у работающих россиян с низким уровнем дохода.

— При оформлении кредита специалисты банка рассчитывают сумму ежемесячного платежа, которая не должна превышать 50–60 процентов от суммы общего дохода семьи во избежание неисполнения заемщиком своих обязательств, — цитирует эксперта News.

Помимо того, Нефедовский считает, что у тех заемщиков, которые используют для первоначального взноса материнский капитал, больше шансов получить отказ кредитной организации. Так как ее сотрудники придерживаются точки зрения, что семья, которая не может накопить на первоначальный взнос, в будущем рискует оказаться в числе должников.

Ранее эксперты раскрыли три способа взять ипотеку без первого взноса.

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