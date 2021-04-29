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Дополнительную дату итогового сочинения перенесли в школах Подмосковья
Фото: pixabay.com

Дополнительную дату итогового сочинения перенесли в школах Подмосковья

Елена Фролова

Образование

Дату дополнительной сдачи итогового сочинения для выпускников перенесли в связи с объявлением нерабочих майских дней в школах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Таким образом, учащиеся, которые не успели написать итоговое сочинение в основную дату, сделают это 12 мая. Уточняется, что с 5 на 12 мая данная экзаменация была перенесена Рособрнадзором в связи с тем, что дни с 4-го по 7-е число следующего месяца были объявлены президентом России Владимиром Путиным нерабочими в 2021 году.

По результатам итогового сочинения выпускники 11-х классов будут допущены в государственной аттестации, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом маломобильные школьники смогут написать вместо него изложение.

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Министерство образованияпроведение итогового сочиненияМосковская область
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