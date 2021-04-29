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Утвержден проект комплексного благоустройства в Таганском районе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Утвержден проект комплексного благоустройства в Таганском районе Москвы

Анастасия Прохорова

Город
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского Карта всех событий

Утвержден новый проект благоустройства улицы Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы и территории возле транспортно-пересадочного узла «Черкизово» в Гольянове.

На улице Сергия Радонежского проложат новую трамвайную линию и оборудуют пешеходные переходы. Также оборудуют новые тротуары и дороги возле ТПУ «Черкизово», благодаря которым пассажиры смогут комфортно и безопасно добираться до нового железнодорожного вокзала Восточный.

Вдоль тротуара нечетной стороны улицы Сергия Радонежского проложат двухпутную трамвайную линию длиной 690 метров с остановкой и наземным переходом в районе Малой Андроньевской улицы. Для безопасности пешеходов установят светофор.

Новая линия соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. Благодаря этому будут организованы новые трамвайные маршруты и связь между шоссе Энтузиастов и Курским вокзалом.

Зеленая полоса, отделяющая пешеходную зону от проезжей части, останется. Здесь дополнительно высадят деревья и кустарники. А движение транспорта по улице Сергия Радонежского организуют по шести полосам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин утвердил проект благоустройства ТПУ «Черкизово»

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