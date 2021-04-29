Российские войска вернутся на базы после проверок до 1 мая

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Возвращение войск России в пункты постоянной дислокации после плановых проверок за зимний период обучения закончится до 1 мая. Об этом доложили командующие военными округами начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову в четверг, 29 апреля.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев заявил о возвращении всего личного состава округа, который участвовал в проверке, кроме одного воинского эшелона.

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников сообщил о возвращении на базу почти всех войск, за исключением армии № 58.

— Возвращение личного состава соединений и воинских частей 58-й армии завершим до 1 мая, а ее вооружения и военной техники — в соответствии с установленным графиком, — сказал Александр Дворников, заверив, что все мероприятия будут закончены к установленному сроку.

О ситуациях в Центральном и Восточном военных округах также было доложено.

Валерий Герасимов поручил Национальному центру управления обороной РФ контролировать возвращение военных в места дислокации. Также генерал поручил предоставлять ему доклады о ситуации ежесуточно, сообщает РИА Новости.

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