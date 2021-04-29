Первую ночную репетицию парада Победы проведут на Красной площади 29 апреля

Фото: Минобороны РФ

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Первую ночную репетицию парада Победы проведут на Красной площади в Москве в четверг, 29 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

В торжественном марше примут участие 37 парадных расчетов, куда войдут более 12 тысяч военнослужащих. Кроме того, по площади проедут около 200 образцов военной техники.

Вторую репетицию парада проведут на Красной площади ночью 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая, пишет Интерфакс.

Ранее военную технику для парада Победы перевезли в Москву из подмосковного Алабина, где проходили предыдущие тренировки торжественного марша.

Кроме того, сообщалось, что движение в центре Москвы перекроют 29 апреля из-за подготовки к параду Победы.

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