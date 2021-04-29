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Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 10 мая
Фото: Администрация президента РФ

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 10 мая

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будут ли продлены выходные дни после 10 мая из-за ситуации с коронавирусом.

По его словам, он ничего не знает о подобном.

— Нет, мне неизвестно об этом, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение о продлении майских выходных было принято в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Помимо этого, некоторые регионы России решили продлить выходные дни на 11 мая из-за православного праздника Радоницы.

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Дмитрий Песковкоронавирусмайские праздники
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