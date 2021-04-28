Синоптик пообещал потепление в Москве на вторые майские праздники

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Заметное потепление в столице начнется 6-7 мая. По предварительным прогнозам, 8 и 9 мая температура повысится до плюс 19 градусов. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— Мы потепление уже такое хорошее ожидаем только во второй пятидневке первой декады мая, то есть не раньше 6-7 мая. Предварительно, в конце декады, 8 и 9 мая, температура должна повыситься уже до 15-19 градусов, — рассказал он.

Специалист добавил, что погода в этот период не будет дождливой. Но данный прогноз еще будет детализирован, потому что он представлен с большой заблаговременностью, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что около двух месячных норм осадков выпадет в Москве по итогам апреля.

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