Финалисты шоу «Последний герой» рассказали, на что потратят выигрыш

Фото: Youtube / телеканал ТВ3

Финалисты реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» поделились планами на куш в пять миллионов, который достанется им в случае победы.

Так, одинокая мама Елена Барткова, которая уже в третий раз становится участницей реалити-шоу, призналась, что деньги были для нее основным мотивом. Она рассказала, что добавила бы к выигрышу собственные сбережения и купила бы квартиру.

Многодетный отец из-под Оренбурга Роман Никкель, работающий трактористом, заявил, что на вырученные от выигрыша деньги построил бы большой дом, в котором бы могла разместиться вся его семья. По словам мужчины, в первую очередь он решился на участие в шоу, чтобы показать пример своим сыновьям.

— Чтобы они могли сказать: «Наш папа — «Последний герой»!» У меня пятеро сыновей, и я ими очень горжусь. От первой жены у меня трое, но мы не живем сейчас вместе, а мне бы хотелось, чтобы они все жили со мной, — цитирует Никкеля ФАН.

Еще одним претендентом на победу в шоу стал популярный актер Денис Шведов. Он признался, что пошел на шоу не из-за денег, однако не откажется от их получения.

— Финансы — это круто, — отметил он. — Но еще круче — стать «Последним героем»! Было бы абсурдно утверждать, что мне не нужны деньги и не хочется носить это звание. Зачем вообще тогда было сюда ехать и столько мучиться, терпеть крыс, голод и все остальное?! — рассказал он.

Модель и телеведущая Александра Маслакова, едва не вылетевшая из проекта на старте, рассказала, что уже достигла своей главной цели на проекте. По ее словам, она приобрела уверенность в собственных силах и распознала в себе способность преодолевать испытания любой сложности. В случае выигрыша девушка хотела бы потратить половину на сумму на то, чтобы устроить «незабываемый шопинг» в Москве для мамы.

Напомнил, что имя победителя экстремального шоу телезрители узнают в финальном выпуске, который выйдет на канале ТВ-3 1 мая в 19:00.

Ранее победительница шоу «Точь-в-точь» рассказала о зависти и интригах на проекте.

Читайте также: Цискаридзе назвал две составляющие бесподобной карьеры