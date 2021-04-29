Пассажиропоток вырос на станции Внуково будущего МЦД-4 после реконструкции

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

После окончания реконструкции станции Внуково будущего МЦД-4 пассажиропоток увеличился на 10 процентов за неделю. Об этом рассказали в пресс-службе Московских центральных диаметров (МЦД).

— Уже неделю жители поселения Внуковского в ТиНАО пользуются обновленным вокзалом Внуково будущего МЦД-4. Современный вокзал в стиле хай-тек не только сделал поездки комфортнее для своих постоянных пассажиров, но и привлек уже немало новых. Так, 26 апреля отсюда уехали 2,3 тысячи человек, что на 10 процентов больше, чем в прошлый понедельник, — пояснили в пресс-службе.

Вокзал станет еще более востребованным после окончания строительства вблизи станции нового жилого комплекса. Для жителей ЖК уже организовали удобную пешеходную дорожку до вокзала. Также на станции создан запас пропускной способности на много лет вперед.

В МЦД пояснили, что реконструкция станции Внуково является примером опережающего развития территории: в поселении обеспечили удобное транспортное сообщение с центром столицы еще на этапе его застройки. Так, со станции Внуково до Киевского вокзала местные жители доезжают за полчаса, а с открытием в 2021 году станции Аминьевская, которую свяжут с Большой кольцевой линией столичной подземки, поездка до метро будет занимать 25 минут, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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