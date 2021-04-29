Московский комитет ветеринарии поучаствует в интернациональной выставке собак

Фото: Пресс-служба Аптекарского огорода

Столичный комитет ветеринарии поучаствует в интернациональной выставке собак «Евразия-2021». Участники мероприятия смогут познакомиться с работой ветеринарной службы на специальном стенде, сообщила пресс-служба комитета в четверг, 29 апреля.

Сотрудники городских ветеринарных клиник расскажут о своей деятельности и об услугах, которые предоставляются животным. На стенде также можно узнать о работе первого в России централизованного сервиса для поиска потерявшихся питомцев.

Также 1 мая пройдет лекция «Ответственный владелец — здоровый питомец», которую прочитает главный врач Калининской ветклиники Геннадий Погребняк. Он даст рекомендации по выбору домашнего животного, расскажет об основных правилах ухода, выгула и кормления собак.

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