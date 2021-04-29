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Эксперт дал совет, как не стать жертвой мошенников при покупке билетов на майские праздники
Фото: pixabay.com

Эксперт дал совет, как не стать жертвой мошенников при покупке билетов на майские праздники

Виктория Федотова

Общество

Из-за высокого спроса на путешествия в майские праздники резко выросло число фейковых агрегаторов билетов. Мошенники создают их, чтобы украсть деньги с карт россиян, которые вводят данные для покупки билетов.

Основатель и технический директор в агентстве «Бета», руководитель программного комитета профессиональной конференции по веб-разработке FrontendConf Глеб Михеев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, как не стать жертвой злоумышленников.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Майский ажиотаж взбудоражил мошенников

— Попадаются люди, потому что мошенники делают рекламные рассылки в соцсетях. Можно попасть на пост о горящих путевках, что сейчас за 200 тысяч рублей ты купишь то, что стоит 60 тысяч. Кликают, попадают на сайт-подделку. Нужно быть внимательным, смотреть на адрес. Проверяйте, кому вы отправляете деньги, — пояснил эксперт.

Важно проверять адресную строку и получателя, поскольку сайт-подделка может быть копией популярных сайтов по продаже билетов.

— На что обращать внимание? Помните, бесплатный сыр подозрителен. Проверяйте адресную строку, проверяйте платежную систему. Если это крупный банк, она может не вызывать подозрений, если сомнительная система. Когда придет смс с подтверждением платежа, надо смотреть, что там написано. Главная цель атаки – задурить голову, — подчеркнул Михеев.

Эксперт призвал чуть больше времени потратить на изучение официального сайта агрегатора, и не делать импульсивных покупок.

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