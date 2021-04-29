Регионы России представят издания книг на фестивале «Красная площадь»

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Более 50 регионов России представят издания книг на фестивале «Красная площадь».

Фестиваль пройдет с 3 по 6 июня 2021 года в самом центре столицы. Праздник объединит писателей, музыкантов, актеров и читателей. Лучшие издания представят 52 региона от Владивостока до Калининграда и от Тюмени до Крыма. Здесь пройдут костюмированные выступления, дискуссии, а также будут представлены и новые исторические исследования.

Также павильоны «Регионы России» представят в миниатюре издательскую карту страны. На площадках можно будет увидеть художественную литературу, детскую, учебную, нон-фикшен и многую другую.

Сейчас создатели заканчивают формировать программу, чтобы удивить и порадовать гостей главного литературного праздника года. Читателей ждут встречи практически со всеми известными отечественными писателями и поэтами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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